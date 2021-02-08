«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию всероссийских соревнований по карате в Липецке

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Турнир проходил 6 и 7 февраля 2021 года в липецкой школе олимпийского резерва по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 21 региона России. Для онлайн-трансляции специалисты провайдера установили шесть видеокамер в спортивном зале и организовали доступ в сеть Интернет на скорости 100 Мбит/сек.

Игорь Кызым, президент Липецкой областной общественной организации «Федерация карате»:

«В период пандемии роль спортивных мероприятий особенно велика. Спортсмены заряжают зрителей азартом, положительными эмоциями и формируют мотивацию к здоровому образу жизни. Мы понимаем, что посмотреть за ходом турнира хотят не только жители нашей области, но и других регионов. Благодаря техническим воз