Липецк вошел в число регионов России с самой грязной питьевой водой

Работу по реабилитации воды в Липецке признали неэффективной Фото: Лия МУРАДЬЯН

Федеральная Счетная палата оценила работу властей и экологов касательно экологической реабилитации водных объектах (ЭРВО) в регионах России почти за 10 последних лет. В список аутсайдеров попала Липецкая область. По оценке экспертов, мероприятия по минимизации источников негативного воздействия в Липецкой области имеют низкую экологическую и экономическую эффективность.

Согласно отчету, в Липецке должны были выполнить 7 групп мероприятий на 345 млн рублей для снижения нагрузки на участок реки Воронеж. Но 5 из них фактически не выполнили. Кроме этого, из 20 других работ по расчистке и восстановлению русел рек в регионе выполнили только 5.

– При этом не соблюдается комплексный характер мер по ЭРВО – выполнение работ по расчистке русел водных объектов не синхронизировано с ликвидацией источников негативного воздействия и уменьшения сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, – говорится в аналитическом отчете. – Из 16 запланированных в СКИОВО бассейна реки Дон мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений для Липецкой области в проверяемом периоде завершено только одно мероприятие (6,2 %), не реализовывались 8 мероприятий (50 %).

Также эксперты обнаружили, что поднятый из воды ил в Липецкой области сгружали на земли сельхозназначения, что могло негативно сказаться на почве и подземных водах, и в результате привести к вторичному загрязнению.

Претензии есть и по ремонту очистных сооружений в Липецке, которые пытаются привести в порядок с 2014 года. По оценке экспертов, мероприятия по экологической реабилитации стоимостью 455.2 млн рублей за 6 лет так и не позволили достигнуть запланированного качества воды.

Напомним, что городские власти очень надеялись на федеральные деньги для ремонта МУП «ЛиСА» – 1.05 млрд рублей. Однако Счетная палата установила, что в регионе недостаточно своих средств, поэтому проект реконструкции станции не может претендовать на получение финансовой поддержки от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Проект не соответствует условиям федеральной программы.

– Фактически указанные мероприятия в большинстве случаев не выполняются или выполняются не полностью при полном финансировании и выполнении мероприятий по ЭРВО, – установили в заключении анализа и перечислили регионы. – Липецкая область, Московская область, Республика Татарстан.

Общая сумма на экологическую реабилитацию воды в этих регионах составила 1,3 млрд рублей. Основные итоги отчета направят в Совет Федерации и Государственную Думу.