«Власть считает, что все делает правильно – у нас другое мнение»

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Что показала ситуация с пандемией? Откуда берутся протестные настроения и как бороться за умы молодых? На эти и другие темы мы беседовали с секретарем по идеологии Липецкого обкома КПРФ Николаем Быковских.

- Николай Иванович, прошедший год показал, что пандемия коронавируса ударила по всем жизненно важным сферам. Какие выводы напрашиваются?

- Самый главный заключается в том, что ни экономика, ни система здравоохранения к такой угрозе не были готовы. Верховные власти заявили, что в нужный момент удалось мобилизоваться, и это, мол, получилось. Но так ли это? Мы много общаемся с людьми, видно, что есть перекосы со статистикой жертв, какое количество больниц и ФАПов было закрыто. К примеру, в Введенском с/поселении жители остались без врача (уехала, отработав по контракту), ушел и педиатр. Пандемия оголила все проблемы здравоохранения, копившиеся годами – у меня мама трудится фельдшером на селе, так что эту тему знаю изнутри. Но система здравоохранения напрямую зависит от экономики, которая у нас работает не в интересах народа, а крупного капитала. Соответственно и социальная сфера не будет чувствовать себя хорошо. Потому итоги ковидного 2020 года неутешительны. А если что и удалось добиться, то в большей степени за счет оставшегося советского потенциала.

- Изменились ли в новых реалиях подходы к работе у липецких коммунистов?

- Партия в целом и наше отделение не оказались в каких-то новых условиях. Положение граждан ухудшается уже на протяжении 30 лет, когда не стало советской власти. Достаточно вспомнить проводимые властью реформы – образования, пресловутую пенсионную, а также монетизацию льгот, оптимизацию здравоохранения. И независимо от того, в каких условиях находится общество, мы всегда стремимся защищать интересы человека труда.

С началом пандемии власти стали показывать красивые ролики о раздаче продуктовых наборов, но это не системная помощь, а разовая. Липецкое отделение КПРФ неоднократно вносило конкретные предложения о мерах поддержки людей – по выплатам, лекарствам, о пересмотре налогового законодательства. Чтобы олигархи, получающие огромные прибыли в регионе, направляли средства в бюджеты сельских поселений для решения конкретных задач в сфере здравоохранения. Но на наши предложения мы даже не получили ответа. Власти считают, что принимаемый ею комплекс мер по поддержке людей достаточен. Мы с таким подходом не согласны. И последние события показали, что народ стал выплескивать копившийся негатив.

- Недавние несанкционированные акции показали, что за умы молодых надо бороться, иначе…

- А сколько у нас появилось учреждений культуры в новых микрорайонах Липецка за последние 30 лет? Ни одного. Вместо них бары, ночные клубы, ТЦ. Вроде рынок должен был все отрегулировать (по фантастической версии либералов), но, увы. Что тогда говорить о патриотизме, нравственности, поднятии уровня культуры? Как растить гражданина-патриота? И разве у вышедших на улицу есть план, программа развития страны? В чем смысл протеста - бунт ради бунта? Они занимаются критиканством, хают Ленина и Сталина, смотрят на Запад, говорят, что надо просто поменять фигуры на шахматной доске. А когда они выполнят свою функцию «зажигалки», придут другие люди - как все это было в других странах.

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- А какова тут позиция КПРФ? В чем отличие?

- КПРФ здесь вроде выглядит защитницей власти, но это не так. Мы также не согласны с позицией власти, то, как проводятся реформы. Но у нас есть конкретная программа, законодательные инициативы, которые мы постоянно вносим. Мы призываем людей к разумному протесту, который бы повлек за собой развитие страны, а не деградацию – и в этом наше принципиальное отличие от радикальных либералов.

- Грядущие парламентские выборы будут проведены с сокращением вдвое депутатов-списочников. Что даст такое «урезание»?

- Власти понимают, что парламентская трибуна нами широко используется для освещения проблем граждан, поднятия резонансных тем. Да и люди видят, кто есть кто в облсовете, кто ведет там конкретную работу. И для того, чтобы ослабить позиции КПРФ, отрезать от избирателей, придумано такое «урезание» депутатов. Единороссы стараются минимизировать свои риски на предстоящих выборах, понимая, что пробиться в одномандатном округе (куда идут чаще финансовые кошельки) другим партиям будет сложно. Наша задача максимум – взять большинство в облсовете, а минимум – чтобы в областной парламент прошло определенное количество наших депутатов, и там звучал голос в интересах трудового человека. Мы готовы работать с тем активом, который стремится изменить жизнь к лучшему.

- В информационном поле муссируются идеи объединения левых сил. Вот и «справедливороссы» объединились с двумя партиями, их лидер говорит о «неизбежности» объединения с КПРФ. Такое вообще возможно?

- Прежде чем объединяться, надо, как говорил классик, решительно размежеваться (с улыбкой замечает Быковских – авт.). Политический альянс «справедливороссов» с двумя партиями и то, что декларирует их лидер… Надо понимать, что это кремлевские партии, выполняющие свою функцию в бюллетене. Просто одним надо набрать вес, а другим хоть как-то напомнить о себе, а то совсем «угасли».

Об объединении с ЛДПР или «Справедливой Россией» может говорить только несведущий или неискушенный человек, наивно полагая, что это, мол, поможет одолеть «единороссов». Такое объединение невозможно в принципе – в силу тех задач, которые стоят перед КПРФ и остальными партиями. В то же время необходимо объединяться с народно-патриотическими силами, с теми, кто доказал, что они действительно есть.

- И кто эти силы?

- К примеру, Левый фронт – мы с ними сотрудничаем на протяжении нескольких лет. Есть и движение «За новый социализм» Платошкина. С этими организациями мы готовы взаимодействовать, но на уровне региона они малочисленны. Мы всегда открыты к взаимодействию с неравнодушными. Другой вопрос – что это за люди и к какому взаимодействию они готовы.

- На январском пленуме ЦК лидер КПРФ Зюганов говорил об информационной агрессии, «расчеловечивании» человека. Как ваше отделение КПРФ сражается в информационном пространстве? Есть ли приток молодых кадров?

- СМИ сегодня превратились в средство манипуляции сознанием. И произошло это не естественным путем, а благодаря работе институтов, изучающих подсознание, психологию поведения групп людей. Этими наработками пользуются все стороны политического процесса. Эффективней тот, у кого больше ресурса (имея в виду государство). Людей в пандемию вогнали в депрессию, это делается для отвлечения от насущных проблем, чтобы не было сплочения левых сил. Мы готовы нести оптимизм людям. В КПРФ создается единый информационный центр, который займется контентом партийных СМИ. Сейчас работаем над тем, чтобы вносить свою информационную повестку, придавать ей необходимый оттенок. Мы активно действуем в соцсетях, развиваем свой ютуб-канал и, кстати, лидируем среди политических партий.

Мы рады тому, что партия обновляется. К нам ежедневно приходят молодые люди с вопросом как вступить в КПРФ. Социализм – это дело молодых, и мы их активно призываем в нашу партию.

- Как бы вы сегодня ответили на сакраментальный вопрос – «кто виноват» и «что делать»?

- Я не сторонник идеи «народ заслуживает то правительство, которое имеет». Сложно обвинять людей, которых правительство загнало в нищету, лишает работы, уничтожает их жизненное пространство. Но осознание придет. В программе КПРФ «20 шагов к достойной жизни» отражены буквально все сферы, и вооружившись ею, надо направлять свой протест в созидательное русло.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлены ЛРО КПРФ.