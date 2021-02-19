Студенческий энергетический отряд Липецкэнерго: «Наша цель – быть лучшими»

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Встреча состоялась в одном из арт-пространств города Липецка в рамках проекта «Открытая гостиная ЛипСО».

В ходе мероприятия молодые специалисты Липецкэнерго, одновременно являющиеся ветеранами движения, поделились опытом работы в электросетевом комплексе и ответили на вопросы кандидатов в энергетический отряд. В подтверждение своих слов о том, что «энергетику нужно выбирать душой, потому что она не терпит случайных людей» ребята представили короткометражный фильм об одном из рабочих дней в отряде Липецкэнерго - дне, который определил их дальнейший профессиональный путь.

«Подобные мероприятия позволяют сверить ориентиры, определить актуальные направления дальнейшей деятельности. Нам важно быть лучшими, ведь мы олицетворяем ту энергию молодости, которая вместе с опытом дает движение вперед», - поделился комиссар СЭО «12 кВт молодости» Липецкэнерго инженер 1-й категории управления технологического развития и цифровизации Алексей Кривоносов.

На сегодняшний день студенческие отряды Липецкой области – это 14 отрядов по различным направлениям деятельности: энергетические, строительные, педагогические, сервисные, сельскохозяйственные, оперативные отряды и отряды проводников. Всего более 1000 человек из ЛГТУ, ЛГПУ, ЕГУ им. И.А.Бунина, ЛФ РАНХиГС и других образовательных организаций города Липецка и Липецкой области. В этом году региональному штабу студенческих отрядов исполняется 10 лет.

История энергетического отряда Липецкэнерго начинается летом 2014 года, когда в филиал прибыли первые 22 бойца профильных специальностей Липецкого государственного технического университета и Задонского политехнического техникума. За это время они выросли до отдельного движения, со своими целями и задачами, охватывающими не только профессиональные, но и социальные сферы деятельности, что стало особенно заметным в период эпидемиологических ограничений. В Липецкэнерго уверены, что работа энергетического отряда не только эффективный способ привлечения молодых специалистов в Компанию, но прежде всего, серьезный вклад в стратегическое развитие отрасли.

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Фото предоставлено Липецкэнерго