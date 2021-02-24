В Липецкой области полицейский вынес на руках женщину из горящего дома

Роман Проценко вынес женщину из пожара Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области сотрудник полиции на руках вынес из горящего дома женщину. Трагедия едва не случилась в Усмани 20 февраля. Пожар вспыхнул в центре города в многоквартирном доме. Первым на месте оказался полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Усманскому району сержант полиции Роман Проценко.

Роман увидел с улицы, как из окон дома валит густой дым и тут же побежал к месту происшествия. Полицейский понял, что внутри находятся люди и без колебаний бросился в охваченный дымом подъезд.

На втором этаже в квартире патрульный нашел пожилую женщину, которая надышалась угарным газам и не могла двигаться. Роман поднял пенсионерку на руки и вынес на улицу.

– Я начал стучать во все квартиры, в квартире №8 никто не открыл, – рассказывает Роман Проценко. – Дверь была не заперта, поэтому я вошел сам. Там лежала женщина, двигаться е могла. Я поднял ее на руки, вынес на улицу. Она поблагодарила.

Одновременно с этим на место прибыли пожарные и скорая. На момент прибытия сотрудников МЧС, полиция уже эвакуировала людей с верхних этажей. Пожарные оценили действия полицейских на отлично. Благодаря оперативной помощи, женщина сильно не пострадала.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дальнейшую эвакуацию жильцов проводили сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что пожар начался в квартире на первом этаже. К несчастью, хозяйка той квартиры погибла.