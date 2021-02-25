«Нам удалось сдержать натиск наркомафии за последние годы»

.

Какова ситуация по противодействию этому поистине вселенскому злу в Липецком регионе? Об этом нам рассказал главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин:

- Самый эффективный способ борьбы с наркотиками - их неупотребление. Не полицейские мероприятия, не страх тюрьмы или болезни, а именно сознательный отказ человека от потребления наркотических веществ. Работа по противодействию этому злу идет в рамках утвержденной Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года, и проблема решается комплексно. Предыдущий 10-летний успешный опыт подтвердил: нам удалось сдержать натиск наркомафии. Количество больных наркоманией, состоящих на учете, снижается. Если в прошлом году в области их было 1355 (с тяжелыми формами), то сейчас на 6,3% меньше. По Липецку снижение почти на 8%, по Ельцу - на 4%. Безусловно, при начальной стадии потребления наркотиков болезнь быстрее и успешнее лечится. Примечательно, что в регионе количество впервые попробовавших наркотики (их примерно 1020 человек), но не ставших больными не изменилось по сравнению с прошлым годом. Проблематична именно выявляемость, ведь никто эту пагубную привычку не афиширует, и наркотических веществ, в отличие от алкоголя, нет в открытой продаже. Отрадно, что в этом году нет больных наркоманией подростков. Есть потребители - их число (порядка 30 человек) за последние10 лет не растет.

Что же говорят соцопросы населения, ведь у людей «своя статистика»? Как отметил Михаил Коростин, в этом году снизилось количество распространенностей потребления наркотиков. Сейчас этот показатель составляет менее 1%, хотя на протяжении нескольких лет он упорно держался на уровне 1,4%. Если раньше по опросам фактически каждый третий говорил, что наркомания у нас очень распространена, то сегодня так считает только каждый пятый. Какова же возрастная группа потребляющих наркотики?

- Как всегда, молодежь в возрасте 20 - 30 лет, на нее и делает ставку наркомафия, - поясняет главврач ЛОНД. - Сейчас появилась и группа пациентов 30 - 40 лет (их немного), считающих, что наркотики помогают им провести время, расслабиться. Согласно соцопросам, основные причины употребления наркотиков - экономические, включая безработицу, неудовлетворенность жизнью. А 13 - 14% считают в числе этих причин влияние наркобизнеса и большую личную свободу. Кстати, 36% из числа опрашиваемых высказываются за принудительное лечение наркоманов, с чем я в принципе согласен: они должны быть под жестким контролем.

Среди наркотических веществ, как отметил Михаил Коростин, по-прежнему «в ходу» растительные средства, производные марихуаны, много «синтетики», потребление же спайсов уменьшилось. Показательно и то, что наркотики стало тяжелее достать. Фактически половина населения (раньше 30%) сегодня не знает, где их найти, и это, по мнению главврача ЛОНД, хороший признак.

А наиболее действенными формами профилактики наркомании среди молодежи остаются публикации в соцсетях, буклеты, фестивали, спортивные мероприятия, встречи и диалог с молодыми на открытых площадках.

Чего боятся и что останавливает тех, кто вроде как не против «уколоться и забыться»?

- Боятся привыкания и заражения ВИЧ-инфекцией 45%, оказаться в тюрьме - 25%, боязнь ненужности семье и обществу у 16 - 19%, ранней смерти опасается треть, - поясняет Михаил Коростин. - Но самое главное - осознанный отказ. В этом году процент сознательного отрицания составил 85%, и это обнадеживающая цифра. Людям надо выбирать то, что подсказывает мать-природа. Нам дано свыше получать радость естественным путем - через творчество, любовь, спорт, учебу, общение. Именно там сокрыты те маленькие радости, которые способствуют развитию, совершенствованию человека. А искусственные радости, этот суррогат, предлагаемый наркомафией, ведут к деформации, деградации личности, горю и страданию. Об этом надо всегда помнить.

Владимир КУЛИК.

ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»

Многоканальный телефон 200-409.

Анонимное лечение 73-06-47.

Отделение стационарной реабилитации: