Скандал с подтасовкой коронавирусных отчетов липецких властей обернулся уголовным делом

Сотрудников администрации подозревают в подтасовке данных по коронавирусу Фото: Лия МУРАДЬЯН

Громкий скандал с непонятными цифрами на совещании по коронавирусу в Липецкой области обернулся уголовным делом сразу по нескольким статьям. Видео, где чиновники «подтасовывают» данные появилось в конце прошлого года.

Запись велась с совещания, на котором присутствовали вице-губернатор Александр Ильин, начальник управления здравоохранения области Юрий Шуршуков, глава страховой компании Галина Ражина и другие сотрудники областной администрации.

В кадре говорилось, что реестр на оплату медпомощи за ноябрь надо улучшить. Сделать это можно данными по стационарам, профосмотрами, МРТ, КТ и дневным стационарам. Речь шла о каких-то 350 млн рублей неисполненных остатков, упоминалось, что нужно использовать средства резервного фонда правительства и «других возможностей притянуть эти деньги нет».

В подкрепление этих требований прозвучала фраза, что иначе кто-то лишится рабочего места.

– Будет тяжело найти такое же благодарное рабочее место, обеспечивающее лично вас, ваших детей, близких, регулярно получаемыми деньгами от государства, – говорилось на совещании. – Не создавайте проблем своим руководителям и администрации области.

После огласки, происходящим начали разбираться прокуратура, полиция, УФСБ и сама администрация области. Их итогом стали уголовным дела. Сообщили в пресс-службе СКР области, возбудили два уголовных дела по статьям 292, 293 и 285 УК – служебный подлог, халатность и злоупотребление полномочиями должностными лицами администрации Липецкой области.

По версии следствия, после указаний, которые прозвучали на рабочем совещании, общая сумма стоимости медицинской помощи в ноябре 2020 года должна была увеличиться на 13,5%. А именно на 137 млн рублей больше, чем было в первоначальном отчете, за который отругали чиновников.

По данным правоохранительных органов, подчиняясь незаконным указаниям, руководители больниц и других медучреждений в итоге внесли ложные данные в официальные документы, тем самым отчитались об услугах, которые по факту населению не оказывались. Что является служебным подлогом.

– Следствие считает, что со стороны должностных лиц территориального фонда обязательного медицинского страхования допущена халатность, – поясняет СК. – в результате отсутствия контроля за использованием средств ОМС, направленных для оплаты фактически неоказанных услуг.

Конкретных участников махинаций с отчетами пока не называют. Не исключено, что рабочего места действительно кто-то все же лишится, но уже не за доставленные руководителям проблемы.