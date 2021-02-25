Михаил Задорнов: Пандемия не помешала группе «Открытие» достичь большинства заявленных целей

Группа сохранила и укрепила ведущие позиции на российском финансовом рынке во всех сегментах деятельности. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

По предварительной оценке, чистая прибыль группы за прошедший год по МСФО составит 43,4 миллиарда рублей. Активы «Открытия» выросли за 2020 году на 6% до 3,472 триллиона рублей против 3,264 триллиона в 2019 году. Капитал группы за 2020 год увеличился на 10%, до 520 миллиардов.

Объем обязательств «Открытия» за год увеличился на 6% и на 1 января 2021 года составил 2,951 триллиона рублей.

Доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле группы по итогам 2020 года составила 54 миллиарда рублей, что почти втрое ниже показателя 2017 года (157 миллиардов).

Михаил Задорнов подчеркнул, что за три года капитал группы вырос в 3,4 раза, ссуды клиентам - в 2,2 раза, активы - в 1,4 раза, процентный и комиссионный доход - почти в 2 раза. Рентабельность капитала группы по итогам 2020 года достигла 11,5% против отрицательного показателя минус 305% три года назад.