Этой зимой в Липецке в районе улицы Индустриальная произошла коммунальная авария. Возле подъезда дома №3 энергетики раскопали яму, чтобы починить трубопровод холодной воды. Завершив работы, участок засыпали щебенкой.Проблему с водой решили, однако, возникла новая - постоянная грязь на месте раскопок. Липчане пожаловались на месиво в управляющую компанию. Просьбы жильцов услышали. Специалисты подошли к своим обязанностям ответственно и креативно.На днях жители дома очень удивились, выйдя на улицу. Ненавистного участка больше не было. Но и асфальта не было. На его месте появился красивый, яркий ковер.- Восстанавливать нарушенное благоустройство ЛГЭК планирует в весенне-летний период, - сообщили \\"КП-Липецк\\" в пресс-службе мэрии. - Дворником по согласованию с жителями был постелен ковер. Директор управляющей компании доволен выходом из ситуации. Жалоб от жителей не поступало.Фотографию ковра выложили в группе \\"Регион-48. Липецк\\". Оригинальное решение УК позабавило интернет-пользователей. Комментаторы посоветовали все дороги региона застелить коврами. Другие похвастались, мол, ничем не хуже голливудской ковровой дорожки. Третьи похвалили работников управляшки, добавив, что это лучше, чем класть асфальт в снег, воду, грязь.Кстати, ковру не долго осталось лежать и приковывать удивленные взгляды прохожих. Администрация города потребовала убрать сей \\"предмет роскоши\\".