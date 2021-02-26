В 2020 году в Липецкэнерго поступило более четырех с половиной тысяч заявок на предоставление дополнительных услуг

Фото предоставлено Липецкэнерго

За отчетный период специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» приняли и обработали 4680 заявок на предоставление дополнительных сервисов. По итогам рассмотрения обращений заключено 3466 договоров, из которых по состоянию на конец года 3400 исполнено.

«Россети Центр» предлагает клиентам более десяти видов дополнительных сервисов. В их числе техническое обслуживание и развитие сетей наружного освещения; оперативно-технологическое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования; переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов; испытания и диагностика оборудования; энергоаудит и энергосервис; проектирование и строительство объектов энергетики, выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при технологическом присоединении, обслуживание внутридомовых сетей.

Наибольшим спросом у потребителей региона по-прежнему пользовались услуга «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). В 2020 году исполнено более 800 таких договоров. А также услуги по проектированию и строительству объектов энергетики, выносу сетей на общую территорию, оперативно-техническому обслуживанию, ремонту испытаниям и диагностики электрооборудования.

Востребованной муниципалитетами области стала услуга по организации систем наружного освещения. В рамках ее выполнения энергетики производят квалифицированные работы по проектированию, реконструкции, строительству, техническому обслуживанию и модернизации сетей наружного освещения. В прошедшем году специалисты Липецкэнерго установили и заменили на улицах 54 сельских поселений Липецкой области 1847 светильников.

Все работы по оказанию дополнительных услуг проводятся квалифицированным персоналом Липецкэнерго в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями. В филиале имеется специализированная техника и материалы, все необходимые допуски и лицензии, позволяющие выполнять работы любой степени сложности с предоставлением гарантий на все виды оказываемых дополнительных услуг. Все это обеспечивает высокую надежность и безопасность проведения работ.

В период текущей эпидемиологической обстановки обратиться за дополнительной услугой филиала «Россети Центр Липецкэнерго» можно в режиме онлайн. Оставить заявку на предоставление сервисов можно на сайте компании в разделе «Потребителям» https://www.mrsk-1.ru/customers/services/additional/ . Для осуществления технологического подключения можно воспользоваться Порталом ТП.РФ, мобильным приложением «Россети», доступным для пользователей устройств на Android и IOs. Дополнительную информацию по всем услугам компании можно получить по телефону федеральной бесплатной линии энергетиков «Россети» 8-800-220-0-220.

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