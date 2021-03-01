В Липецкэнерго выбрали лучших рыбаков подледного лова

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Мероприятие, организованное руководством и профсоюзным комитетом предприятия, состоялось на пруду с. Гудовка Липецкого района и собрало порядка 60 любителей рыбной ловли и здорового образа жизни.

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Соревнования длились 4 часа. Командное первенство определялось по наибольшему суммарному весу пойманной рыбы. Первое место заняли рыбаки Тербунского района электрических сетей (РЭС), улов которых составил 3 кг 535 г. Второе - у команды Лебедянского РЭС с уловом в 3 кг 115 г. Третье место завоевала команда исполнительного аппарата, которую единолично представлял начальник службы эксплуатации зданий и сооружений Липецкэнерго Иван Филатов. Общий вес выловленной им рыбы составил 1 кг 845 г. Он же стал безусловным победителем в личном первенстве, поймав самую большую рыбу весом 130 грамм.

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Победителям были вручены денежные сертификаты на покупку спортивного инвентаря.

По окончанию торжественной части для участников соревнований был организован полевой обед с традиционной ухой.

«На рыбалке все было клево – и погода, и уха, и настроение, и клев! Мы в очередной раз получили возможность почувствовать себя одной дружной семьей. Спасибо всем организаторам! Чаще выезжайте на природу и «ни хвоста, вам, ни чешуи», как говорится у рыболовов», - поделился впечатлениями Иван Филатов.

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Фото предоставлено Липецкэнерго