«Открытие»: начало года – с весомым плюсом

Чистый процентный доход банка за январь составил 6,4 миллиарда рублей (+ 24%).

По российским стандартам бухгалтерского учета чистая прибыль «Открытия» в прошлом январе составляла 3,0 миллиарда. В сравнении с январем 2020-го на 29 миллиардов рублей выросли и активы банка.

Кредитный портфель банка до вычета резервов увеличился до 1,75 триллиона рублей. Портфель юридических лиц вырос на 5% (+ 61 миллиард), физических лиц — на 2% (+ 8,5 миллиарда).

Общий объем средств клиентов в январе 2021 года равен 1,9 триллиона рублей: он уменьшился на 1% за счет незначительного снижения средств юридических лиц (минус 16 миллиардов). Объем по частным клиентам остался без изменений.

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) выше января 2020-го на 12,6 миллиарда, в том числе и за счет дивидендов от дочерних компаний. А портфель ценных бумаг банка не показал существенных изменений в отчетном месяце: на 1 февраля 2021 года он составил 680 миллиардов рублей.

Банк сформировал резервы в размере 3,2 миллиарда рублей против 2,0 миллиардов годом ранее. Регуляторный капитал банка в отчетном периоде увеличился на 4% за счет положительного финансового результата.

Нормативы достаточности капитала ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 февраля 2021 года Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).