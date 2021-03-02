В Липецке нет точного прогноза по весеннему паводку: службы готовы к худшему сценарию

При худшем сценарии паводка, расселят дома вдоль реки Воронеж Фото: Лия МУРАДЬЯН

Мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о готовности городских служб к последствиям весеннего паводка. В документы определили задачи почти для каждого городского учреждения. Например, департамента транспорта должен подготовить автобусы, чтобы вывозить людей из зон подтопления. Дорожников обязали очистить ливневки, колодцы, найти и убрать свалки, которые могут помешать талым водам. Департамент культуры должен подготовить пункты временного размещения людей. Под угрозой и Липецкий зоопарк – в случае подтопления животных придется перемещать и нужно определить, как и куда.

Управление потребительского рынка займется питанием в пунктах временного размещения. Следить за порядком в зонах подтопления будет полиция. А спасатели ГО и ЧС вместе с гидрометцентром должны ежедневно следить за таянием снега и льда.

Рабочие разгребают канавы для пропуска талых вод Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС отметили, что фактически подготовка идет еще с декабря прошлого года. В этот вторник, 2 марта, в проблемные районы города выехали начальник управления Николай Новиков, руководитель управления благоустройства Алексей Романчукевич и другие специалисты.

Эксперты побывали в Каменном логу, Ниженке и в районе улицы Калинина, где определили объем мусора и растений, которые предстоит убрать. Часть территории начали разгребать еще с середины февраля. Рабочие очистили канавы в районах Арктической, Заводской и Фрунзе. Вырубили кустарники на улицах ХХ Партсъезда, Салтыкова-Щедрина, Каменный лог, Заводская, Шмидта, Лермонтова, Скороходова, Озерная и других. Всего за две недели вывезли 35 тонн мусора и грунта.

Специалисты проехало по зонам возможного затопления Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Точного прогноза, каким будет весенний паводок в Липецке в 2021 году, пока нет.

– Прогнозы при столь неустойчивой погоде – дело неблагодарное, – считает начальник управления ГО и ЧС Николай Новиков. – Прошедшую неделю, когда от резкого потепления началось интенсивное таяние снега можно считать генеральной репетицией. Исходя из практики, трудно предугадать, как будет складываться реальная ситуация, тем более толщина льда на реке Воронеж установилась достаточно серьезная. Руководство города предусматривает все варианты развития событий.

Если паводок пойдет по наихудшему сценарию, то людей из зон подтопления будут расселять. Это дома в районе Каменного лога и улицы Фрунзе, на улицах у реки Воронеж на левом берегу, а также улицы Чаплыгина, Шмидта, Комсомольская, переулок Джамбула. Эти адреса будут на особом контроле до начала апреля.