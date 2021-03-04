Под пристальным женским контролем

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Липчанки не раз доказывали, что в ряде профессий им нет равных. К примеру, контролер на металлургическом производстве. Именно от его проницательности, аккуратной дотошности и профессионализма зависит «выход в свет» качественной продукции предприятия.

Более 20 лет с этой ответственной работой – следить за качеством – на НЛМК успешно справляется Наталья Пронина. Через ее руки и «бдительное око» проходит множество единиц готовой продукции - от болтов до огромных валков, которые надо скрупулезно проверить по всем параметрам.

Наталья - продолжатель трудовой династии уже в третьем поколении. На комбинате прошли славный трудовой путь ее родители и дедушки. Само собой, в выборе будущего места трудоустройства колебаний не было - после школы Наташа поступила в металлургический техникум, обучившись специальности «техник-экономист».

А очное знакомство с НЛМК состоялось во время практики в доменном цехе № 2. Тогда впечатлило завораживающее зрелище расплавленного чугуна, да и сама рабочая атмосфера на комбинате. После окончания учебы в техникуме Наталья Пронина была зачислена в штат - в отдел техконтроля НЛМК контролером литейных работ в фасонолитейном цехе. Ответственность и добросовестность молодой работницы не остались незамеченными, и вскоре она была переведена на более сложный участок – контролером ремонтного цеха сталеплавильного оборудования. Пришлось осваивать новые технические премудрости, изучать множество технологических инструкций, разбираться в мудреных чертежах.

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Но надо знать характер Натальи – трудности ее только подстегивали. Вдохновлял и пример деда - Ильи Григорьевича, лауреата Госпремии, заслуженного рационализатора РСФСР, награжденного государственными наградами.

Усердие и целеустремленность делают свое дело – в короткий срок Наталья прошла путь от новичка до высококвалифицированного работника. Она несколько лет подряд побеждала на корпоративных конкурсах на звание лучшего контролера, неоднократно была среди лучших и в областных конкурсах профмастерства среди металлообработчиков промышленных предприятий региона. Не раз сама привлекалась в качестве эксперта при проведении профессиональных конкурсов. А свои успехи Наталья Пронина объясняет просто:

- В работу надо полностью погрузиться, делать ее качественно и на совесть. А если доверили честь представлять родное предприятие, то делать это надо достойно. Наша профессия требует внимательности, организованности, любознательности, и настоящий профессионал тот, кто постоянно повышает уровень своих компетенций.

И этому принципу Наталья следует на протяжении всех 22 лет работы на комбинате. За это время она получила высшее образование по специальности «стандартизация и метрология», выросла до уровня профи высокого класса, состоит в кадровом резерве предприятия. Свои знания и умения Наталья охотно передает молодым сотрудникам, считая, наставничество важной составляющей работы:

- Свой опыт не стоит копить для себя, им надо обязательно делиться. Суть в том, чтобы помочь человеку раскрыться, проявить себя и стать грамотным специалистом.

А еще Наталья отзывчива и коммуникабельна, ценит в людях открытость и честность. Она заботливая мама и вместе с дочкой – студенткой вуза, предпочитают активный отдых.

- Моя работа мне очень нравится, и мыслей поменять ее никогда не было, - откровенничает Наталья. – У нас замечательный коллектив, мы стараемся поддерживать друг друга, и это просто здорово – осознавать, что все мы нашли свое место в жизни.

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба НЛМК.