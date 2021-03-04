НЛМК поздравил работниц предприятия с 8 Марта

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По случаю праздника всех сотрудниц компании поощрили денежными премиями. Большинство мероприятий из-за эпидемиологических ограничений пройдут на платформе Виртуального города НЛМК. На Почте Виртуального города все желающие смогут подписать открытки для поздравления коллег, друзей и партнеров. В Выставочном зале Виртуального города открыта экспозиция «Металлургия с женским лицом», которая посвящена женщинам разных поколений, внесших значительный вклад в развитие производства.

5 марта работниц НЛМК на заводских проходных встретят цветы и музыка. Во всех столовых комбината при покупке обеда работниц предприятия ожидает «сладкий комплимент».

В настоящее время в цехах, лабораториях, управлениях, технических службах НЛМК работают более 7700 женщин - больше четверти всего коллектива предприятия. 12 из них награждены государственными наградами. Среди новолипчанок немало работниц с трудовым стажем более 40 лет. Каждая пятая сотрудница предприятия сегодня трудится машинистом крана - это самая распространенная женская профессия на комбинате. Женщины составляют более 90% коллектива Центральной лаборатории НЛМК. Почти 6000 работниц комбината воспитывают детей, более 300 из них – многодетные матери.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: из архива «КП».