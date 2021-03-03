Щенок несколько часов лежал на теле застреленной мамы: под Липецком ищут стрелков-живодеров

В Липецкой области кто-то отстреливает дворняг Фото: "КП" Архив

В Липецкой области из разных районов поступают сообщения о живодерах, отстреливающих собак. О последнем инциденте сообщают в месенджерах. По словам очевидцев, в одном из районов пенсионер застрелил недавно ощенившуюся собаку. Добродушная дворняга была любимицей поселка и большинству местных не мешала.

Не так давно собачка ощенилась, неравнодушные жители ее подкармливали. Однако кто-то решил жестоко избавиться от животного. Взору местных предстала жуткая картина: осиротевший щенок несколько часов лежал на трупе собаки, пока его не забрали волонтеры.

В Липецкой области ищут стрелков-живодеров Фото: скриншот

Наряду с этим случаем, полиция разбирается в другом инциденте в Хлевенском районе, где также кто-то выстрелил в бездомную дворнягу. Пса с огнестрельным ранением нашли в селе Ворон-Лозовка в конце февраля. У собаки была насквозь прострелена лапа. Местные сообщили о случившемся в полицию и отвезли песика к ветеринарам.

По словам жителей района, кто-то отстреливает животных ночью. Якобы от действий стрелка-живодера пострадали несколько собак.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД региона, по инциденту в Хлевенском районе проходит проверка.

– Сообщение поступило от местной жительницы, сотрудники выезжали на место происшествия, проводится проверка – прокомментировали в ведомстве.

Зоозащитники объявили вознаграждение Фото: скриншот

Вместе с полицией стрелка ищут и разъяренные жители села, которые даже объявили вознаграждение за информацию о живодере. Зоозащитники обещают 10000 рублей и гарантируют анонимность.