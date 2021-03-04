Коммунисты поздравляют липчанок с 8 марта!

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Милые, любимые, родные женщины!

Поздравляю всех представительниц лучшей половины человечества: матерей, жён, дочерей, сестёр, бабушек и внучек с добрым светлым праздником – Международным женским днём! Праздник, возникший с целью объединить представительниц «слабого» пола в борьбе за равенство прав с мужчинами.

Впервые в мире именно Советская власть одним из своих Декретов ввела это равенство. Праздник 8 Марта стал днём преклонения мужчин перед Вашим обаянием, красотой, мудростью, стойкостью. Стал событием, к которому мужчины подбирают цветы и подарки, слова любви и восхищения, извиняясь за то, что не всегда успевают говорить их каждый день.

Сегодня женщины всё больше оказываются в том же положении, в каком были сто лет назад. Происходящее наступление на Ваши права возрождает первоначальный смысл этого праздника.

Пусть этот праздник одарит Вас уютом, добротой и радостью. Пусть дети, мужья и коллеги не огорчают Вас. Желаю мира и справедливости. Боритесь за свои права! Счастья, большой любви, здоровья и исполнения всех Ваших желаний! Ещё раз с праздником!

С уважением, депутат облсовета,

коммунист Сергей ТОКАРЕВ.