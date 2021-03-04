«Ростелеком» привезет главный трофей Чемпионата КХЛ в Липецк

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Главный трофей Континентальной Хоккейной Лиги1 будет представлен жителям Липецкой области 5 марта 2021 года во дворце спорта «Звездный» по адресу: улица Валентины Терешковой, дом 13. Участникам программы «Бонус» цифровой провайдер предоставит возможность увидеть трофей первыми, подарит памятные сувениры и профессиональные фотографии с Кубком, для этого участникам программы «Бонус» надо обменять накопленные бонусы на приглашение в личном кабинете. Все гости праздника получат от «Ростелекома» сертификаты на подписку видеосервиса Wink. Пользователи смогут в течение трех месяцев бесплатно смотреть сотни каналов, включая «КХЛ-ТВ», а также тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другой контент на любой вкус.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«На протяжении многих лет “Ростелеком” – надежный цифровой партнер КХЛ. В Центральном Черноземье трофей будет выставляться впервые. Для Липецка это большое и важное событие. Мы поддерживаем в регионе развитие спорта и тесно взаимодействуем с департаментом по физической культуре. В частности, организуем прямые трансляции матчей и соревнований, которые проходят в Липецкой области».

Александра Кузнецова, председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка:

«Мы активно развиваем зимние виды спорта в регионе, проводим много соревнований и мероприятий для их популяризации. А мастер-классы с участием именитых спортсменов вдохновляют ребят на стремление к завоеванию побед. Пятого марта у жителей нашей области будет уникальная возможность прикоснуться к миру большого хоккея, почувствовать эмоции победителей и обладателей главного трофея Чемпионата КХЛ. Уверена, это мероприятие даст новый стимул к тому, чтобы еще больше липецких детей пришли в спорт и поверили в себя».

Увидеть главный трофей в Липецке все желающие смогут 5 марта с 14:00 до 18:00 во дворце спорта «Звездный». Вход свободный, все желающие смогут сделать самостоятельное фото на фоне трофея и поучаствовать в розыгрыше призов от «Ростелекома». С 14:00 до 16:00 на ледовой арене состоится хоккейный матч между командами юношей 2005 и 2006 годов рождения.

Экспонирование главного трофея Чемпионата КХЛ в Липецке пройдет при поддержке департамента по физической культуре и спорта администрации города Липецка. Благодаря «Ростелекому» кубок увидят жители семи городов ЦФО. По регионам трофей перемещают в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи» в ударопрочном водонепроницаемом кофре, строго в вертикальном положении. Перевозку осуществляет спецтранспорт с пневмоподвеской и вооружённой охраной, переносят Кубок несколько человек и исключительно в перчатках.

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Фото предоставлено «Ростелеком»