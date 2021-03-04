К 8 марта в Липецке подготовили концерты, выставки и мастер-классы

В Липецке к Международному женскому дню подготовили множество мероприятий Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Остается не так много времени до самого яркого праздника весны - 8 марта. К Международному женскому дню учреждения культуры Липецка подготовили множество мероприятий.

В пятницу, 5 марта, в 17.00 в соцсетях детской школы искусств №4 имени Балакирева запустят трансляцию праздничного концерта. Липчан приглашают на концерт в ДК "Матыра", который начнется в 17.00. А в 19.00 офлайн-концерт пройдет в ДК "Рудничный".

В субботу, 6 октября, на рынке "Европейский" запланировано выступление симфонического оркестра.

В воскресенье, 7 марта, в Доме музыки в 14.30 откроется выставка Татьяны Жебылевой "Солнечный луч". Здесь же в 15.00 стартует концерт джазового оркестра "Влюбленные в джаз". Горожан с семьей зовут в Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства. Там пройдет мастер-класс "Глиняный мартовский кот". Начало в полдень. А в 12.00 и 15.00 в Историко-культурном музее проведут мастер-класс "Изготовление браслета в технике макраме". Напомним, что для участия в мероприятиях нужно записаться заранее.

В праздничный день, 8 марта, в 12.00 в ДК "Шахтинском" пройдет концерт "Улыбка весны". В это же время начнутся еще два концерта, но в режиме онлайн - в Городском Дворце культуры и ДК "Студеновский". В 17.00 женщинам прилетит онлайн-поздравление от коллектива ДК "Сокол".

Также 6 и 7 марта липчане смогут показаться на коньках в ДС "Звездный". Начало в 19.00. Каток в "Ледовом" приглашает 7 марта - начало катания в 16.45 и в 19.00.