«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Липецкой области

Желающие могут предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

Партия «Новые люди» продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в Липецкой области, сообщает пресс-служба партии. Любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

- Жители нашей страны предлагают очень много интересных инициатив. Мы получаем сотни заявок. Все предложения рассмотрим и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов, - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Идеи жителей Липецкой области заинтересовали руководство партии. Поэтому 18 марта Липецк планирует посетить представитель Центрального штаба партии «Новые люди», чтобы лично пообщаться с авторами проектов.

- Все поступающие к нам инициативы требуют внимания. По тем идеям, которые предлагают люди, можно делать срез проблематики города и области. Ведь, к нам поступают различные заявки от создания зон для выгула собак в парках города до благоустройства придомовых территорий и проведения различных мероприятий для детей, - рассказывает руководитель отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева.

Идеи жителей Липецкой области заинтересовали руководство партии.

Так, одна из заявок - проект «Мечты сбываются» Дарьи Хозяевой, основательницы модельной академии «DH». Проект направлен на привлечение внимания к проблеме толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта - проведение благотворительной фотосессии для детей с ОВЗ и организация фотовыставки в крупнейшем ТРЦ города.

Другое предложение, поступившие на «Марафон идей» от жителей Липецкой области – внесение законодательной инициативы о возможности прохождения альтернативной гражданской службы в качестве социального работника. По мнению авторов проекта, это позволит остановить рост тарифов соцзащиты на оказание услуг пожилым гражданам, а альтернативную службу проходить в своем регионе, будучи полезным обществу.

Стать участником проекта и предложить свою идею можно, заполнив заявку на сайте проекта https://marafon.newpeople.ru/. Прием заявок - до 12 марта. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.