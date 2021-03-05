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«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Липецкой области

Он продлится до 12 марта
Источник:kp.ru
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Желающие могут предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

Желающие могут предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

Партия «Новые люди» продлила до 12 марта сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в Липецкой области, сообщает пресс-служба партии. Любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

- Жители нашей страны предлагают очень много интересных инициатив. Мы получаем сотни заявок. Все предложения рассмотрим и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов, - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Идеи жителей Липецкой области заинтересовали руководство партии. Поэтому 18 марта Липецк планирует посетить представитель Центрального штаба партии «Новые люди», чтобы лично пообщаться с авторами проектов.

- Все поступающие к нам инициативы требуют внимания. По тем идеям, которые предлагают люди, можно делать срез проблематики города и области. Ведь, к нам поступают различные заявки от создания зон для выгула собак в парках города до благоустройства придомовых территорий и проведения различных мероприятий для детей, - рассказывает руководитель отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева.

Идеи жителей Липецкой области заинтересовали руководство партии.

Идеи жителей Липецкой области заинтересовали руководство партии.

Так, одна из заявок - проект «Мечты сбываются» Дарьи Хозяевой, основательницы модельной академии «DH». Проект направлен на привлечение внимания к проблеме толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта - проведение благотворительной фотосессии для детей с ОВЗ и организация фотовыставки в крупнейшем ТРЦ города.

Другое предложение, поступившие на «Марафон идей» от жителей Липецкой области – внесение законодательной инициативы о возможности прохождения альтернативной гражданской службы в качестве социального работника. По мнению авторов проекта, это позволит остановить рост тарифов соцзащиты на оказание услуг пожилым гражданам, а альтернативную службу проходить в своем регионе, будучи полезным обществу.

Стать участником проекта и предложить свою идею можно, заполнив заявку на сайте проекта https://marafon.newpeople.ru/. Прием заявок - до 12 марта. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

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