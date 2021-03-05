Мэрия Липецка: ездить по треснувшему Октябрьскому мосту безопасно

Власти Липецка уверяют, что ездить по треснувшему Октябрьскому мосту безопасно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 5 марта, автоинспекторы проверяют, как движутся машины по Октябрьскому мосту в Липецке. Из-за трещины скорость для легковушек здесь ограничили до 30 км/с. Грузовым же машинам массой более 3,5 тонн въезд на путепровод запрещен. Соответствующий дорожный знак стоит после кольца памятника Танкистов.

Сотрудники ГИБДД вышли в рейд на Октябрьский мост Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, только за час ограничения попытались нарушить боле 10 грузовиков - автовазы, фуры, КамЗАы. На нарушителей составили административные протоколы по ч.6 ст.12.16 КоАП РФ. В ГИБДД рассказали, что подобные проверки будут проводиться часто. Автоинспекторы также просматривают фото и видео с камер на мосту. Нарушителей ждет штраф.

Напомним, что вечером 20 февраля на Октябрьском мосту обнаружили трещину. На следующий день переправу перекрыли. Опасный участок осмотрели эксперты. Они заверили, что повреждение незначительное и связано с небольшим смещением плит перекрытия. Движение вновь возобновили, но с ограничениями.

Накануне, 4 марта, состояние путепровода и его дальнейшую судьбу обсудили в мэрии Липецка. Специалисты тщательно обследовали участок и заявили - проезд по мосту безопасен. Но с соблюдением требований - скорость для машин 30 км/с, а расстояние между автомобилями должно быть 10-15 метров.

При этом строение требует капитального ремонта. Эксперты выявили нарушение герметичности деформационных швов, проломы тротуарных плит, недостаточную высоту ограждений, трещины асфальта, повреждения элементов конструкций трамвайных путей.

- Работы по капремонту мы планируем провести в следующем году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - прокомментировала мэр города Евгения Уваркина. - Уже к осени мы должны разработать проектно-сметную документацию и приступить к планировке графика, утвердить схемы объезда, ведь на время реконструкции мост придётся перекрыть.

Когда в областном центре потеплеет, специалисты усилят деформационный шок и накренившиеся опоры освещения. Власти Липецка призывают жителей не паниковать и доверять экспертному мнению. Липчане же не скрывают своих опасений. В соцсетях многие водители пишут, что им страшно ехать по переправе. По возможности, автомобилисты стараются ездить другими маршрутами.

Октябрьский мост открыли летом 1971 года. Интересно, что за все время сооружение ни разу не ремонтировали.