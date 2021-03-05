«Открытие»: женщины все активнее инвестируют

.

К слову, женщины догоняют мужчин и по объему среднего «инвестиционного» чека - около 3 миллионов рублей, поясняют в «Открытие Брокер» (входит в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»). При этом женщины значительно реже совершают сделки на финансовых рынках через личный кабинет и мобильное приложение. В среднем в 2020 году на одну клиентку приходится 36 сделок (против 374 в среднем у мужчин) – они подходят к инвестированию рационально, не совершают поспешных действий и обдумывает каждую сделку.

Большинство клиенток компании – женщины в возрасте от 30 до 44 лет. Они используют понятные инструменты: например, более 60% выбирают стратегию доверительного управления «Купонная». Также 36% женщин-клиентов пользуются ИИС и налоговыми преимуществами, которые дает этот счет. Многие женщины предпочитают торговать с помощью рекомендаций аналитиков – 12% из них подключили тариф «Ваш финансовый аналитик», 5% используют «Модельный портфель», а у 1% подключен сервис «Личный брокер».

Несмотря на сильный приток средств в 2020 году от женщин-клиентов, общий объем инвестиций от клиентов-мужчин выше на 42%. В то же время в УК «Открытие» отмечают, что в ближайшие годы эта разница будет сокращаться.

- Состоятельные женщины реже предпочитают самостоятельную активную торговлю и чаще предпочитают приобретать готовые продукты либо работать вместе с инвестиционным консультантом. Женщины инвестируют рассудительно и часто имеют более длинный горизонт, редко поддаются панике и благодаря этому не совершают неправильных для инвестора действий, стойко перенося рыночные колебания, - поясняет Виктория Денисова, руководитель Открытие Private Banking.