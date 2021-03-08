В Грязинском районе неизвестные снова расстреляли энергооборудование

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В ходе осмотра линий электропередачи энергетики филиала обнаружили поврежденный пункт коммерческого учета электроэнергии, установленный на одной из воздушных линий (ВЛ) 10 кВ. Предположительно прибор, предназначенный для автоматизированного дистанционного учета электроэнергии, был расстрелян из ружья. Точная причина будет установлена по итогам начатого органами внутренних дел расследования. Также определяется размер причиненного энергопредприятию ущерба.

На этот раз, нарушений энергоснабжения потребителей, запитанных от поврежденной линии, зафиксировано не было. После праздничных выходных, энергетикам предстоит вывести ВЛ в ремонт для полного устранения последствий инцидента и восстановления нормального режима работы энергооборудования. В случае, если бы стрелок оказался менее метким, из работы были бы выведены 48 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались бы более 700 домов и 1800 человек.

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Напомним, с начала года - это уже второй случай на территории Грязинского района, когда вандалы из охотничьего ружья повреждают оборудование воздушных линий электропередачи. 9 января под обстрел попали изоляторы линии электропередачи напряжением 35 кВ. Тогда, благодаря оперативным действиям специалистов Липецкэнерго жители Грязинского района не почувствовали на себе результаты действий злоумышленников. Энергетикам же пришлось не только восстанавливать работу линии, но и задействовать резервный источник питания для временного электроснабжения социально значимых объектов района.

Липецкэнерго напоминает о недопустимости умышленной порчи электросетевого оборудования. Подобные действия являются уголовно-наказуемым деянием и представляют опасность не только для самих стрелков, но и для людей, случайно оказавшихся в зоне аварии. О замеченных вблизи энергообъектов нарушениях необходимо сообщать в полицию или на бесплатный телефон Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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Фото предоставлено Липецкэнерго