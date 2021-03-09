НЛМК приглашает старшеклассников стать участниками Металлургической смены

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НЛМК приглашает школьников 8-11 классов на пятую Металлургическую смену, которая пройдет с 12 по 24 апреля в Липецке на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Металлургическая смена – это профориентационная образовательная программа компании. Участники программы в течение 13 дней смогут углубленно позаниматься физикой, химией, математикой, получить опыт работы в команде и навыки публичных выступлений. Они посетят мастер-классы от преподавателей ведущих вузов России, пройдут профориентационный тренинг, примут участие в исследовательских работах в Лаборатории материаловедения НЛМК, встретятся с работниками, которые построили успешную карьеру в компании.

По итогам обучения школьники защитят собственный проект. Каждого участника программы ждут подарки от НЛМК.

Чтобы стать участником Металлургической смены-2021, необходимо до 17 марта зарегистрироваться по ссылке, решить кейсовое задание и подготовить эссе. Первые 25 человек в рейтинге станут участниками смены. Питание, проживание и обучение полностью оплатит НЛМК.

Подробности участия можно уточнить по телефону 37-21-02 (Анастасия Рыженкова).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.