Липецкэнерго предупреждает: хищение электроэнергии преследуется по закону

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Липецкий филиал «Россети Центр» ведет планомерную работу по оснащению современными автоматизированными системами учета электроэнергии (АСУЭ) трансформаторных подстанций 6-10 кВ в зоне своей деятельности. Так, в 2020 году оборудованы 611 подстанций, в текущем году АСКУЭ будет оборудован еще 301 питающий центр низкого напряжения филиала. В перспективе, до 2030 года все центры электроснабжения (КТП, ТП, ПС), а также индивидуальные точки потребления будут укомплектованы измерительными приборами учета нового поколения.

Проводимая системно работа и использование современных технологий уже дало ощутимые результаты: по итогам 2020 года Липецкэнерго удалось снизить потери электроэнергии в сетях на 8 % по сравнению с предыдущим годом за счет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

Показательным примером может стать история предпринимателя из Ельца. В 2020 году в УФАС поступила жалоба в адрес ПАО «МРСК Центра» на неправомерные действия по составлению актов о безучетном потреблении электроэнергии. Получив отказ в антимонопольной службе, потребитель обратился в Елецкий городской суд, где после изучения всех обстоятельств дела, ему было также отказано в иске. Суд в своем решении основывался на заключении независимых экспертов и наличии материалов видеофиксации стороннего вмешательства в работу прибора учета при помощи высокочастотного импульсного устройства. По судебному решению предприниматель обязан оплатить незаконно потребленную электроэнергию и штраф за правонарушение.

И подобных историй в 2020 году было достаточно. Показательно обратиться к цифрам статистики: в 2020 году филиалом «Россети Центр Липецкэнерго» было установлено 119 фактов хищений электроэнергии в общем объеме 66 млн кВт/ч. Чаще всего к воровству электроэнергии прибегали предприниматели торгового сектора – 56 случаев, но к неправовым способам потребления обращаются и компании, занимающиеся производством продукции – 13 фактов, сельским хозяйством – 18 случаев. В число нарушителей попадают даже бюджетные организации и ВУЗы.

Большинство потребителей из тех, кто получил штрафные начисления за похищенную электроэнергию, добровольно погасили задолженность. Кто был не согласен с доводами проверяющих – обратились в суд. За прошедший год в судебном порядке с 11 юридических лиц было взыскано неосновательное обогащение за электроэнергию в размере 11 млн руб.

Объективная картина в части рассмотрения жалоб от потребителей, недовольных действиями проверяющих учет электроэнергии сотрудников сетевой организации, следует из цифр: в 2020 году из 28 жалоб ни одна не была удовлетворена, что, в свою очередь, говорит о правомерности действий сетевой организации.

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» напоминает: потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию обо всех дефектах или случаях отказов в работе счетчиков электрической энергии. Персонал энергообъекта несет ответственность за сохранность расчетного средства измерения, его пломб и за соответствие цепей учета установленным требованиям. Нарушение (повреждение) пломб или знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета, являются основанием для применения расчетного способа определения объема потребленной электроэнергии.

Энергетики просят граждан, которым стало известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, а также в правоохранительные органы.

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Фото предоставлено Липецкэнерго