«Открытие» опубликовал годовую отчетность

Группа заработала в 2020 году 43,4 миллиарда рублей чистой прибыли.

По состоянию на 31 декабря 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, доля активов пенсионной деятельности -17%, активов страховой деятельности составила - 5%. В структуре активов за год существенно увеличилась доля кредитного портфеля (с 38% до 46%). Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам 2020 года вырос на 28% (+23% без учета валютной переоценки). По крупному корпоративному бизнесу он увеличился на 23%(выдачи выросли на 27%), по малому и среднему бизнесу - на 23% (выдачи + 13%), розничный портфель возрос на 41% (увеличение выдач на 20%). К слову, рост розничного кредитного портфеля группы «Открытие» значительно превысил аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (+14%). А по объему выдачи ипотечных кредитов банк вышел на пятое место в банковской системе.

Число активных клиентов корпоративного и инвестиционного бизнеса к началу 2021 года достигло 7,4 тысячи клиентов, из сегмента малого и среднего бизнеса - 510 тысяч, розничных клиентов - 3,1 миллиона человек.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает:

- В 2020 году - в условиях пандемии COVID-19 - операционная и финансовая устойчивость банка была обеспечена благодаря сохранению непрерывности всех бизнес-процессов при оперативном переходе на дистанционный формат работы. Реализованы меры экстренной поддержки клиентов в рамках государственных и собственных программ на сумму около 163 миллиардов рублей.

А масштабные инвестиции «Открытия» в развитие ИТ-инфраструктуры абсолютно оправдались: уровень проникновения дистанционного обслуживания в услугах для частных клиентов увеличился за год с 56% до 73%. Наши розничные же интернет- и мобильный банк «вошли в топ-5 российского банковского рынка. Многие новые комплексы и системы банка стали передовыми, получив престижные награды и признание ИТ-сообщества.

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