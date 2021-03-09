Ходят за водой в храм: в селе под Липецком больше месяца нет воды из-за сгнивших труб

У жителей села в Липецкой области больше месяца нет воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители села Казинка Липецкой области уже несколько месяцев остаются без воды. Речь идет о населенном пункте в Тербунском районе. Перебои с подачей воды преследуют местных не первый год. Так, до нового 2021 года воду хоть и отключали, но ее удавалось восстановить. После Крещения 3 улицы полностью остались без воды.

- Улица Молодежная всегда была проблемной, но худо-бедно, удавалось что-то сделать, - рассказал "КП-Липецк" глава администрации сельского поселения Казинский сельсовет Юрий Пашков. - На улице Центральной вода была всегда, а в январе пропала. Также без воды половина домов на улице Заречная. В остальной части у жителей свои скважины. Скорее всего, дело в старом водопроводе.

По словам Юрия Пашкова, после Крещения в селе отключилась водонапорная башня - замерзла электроника. Специалисты ее починили. Через несколько дней люди начали жаловаться на отсутствие воды. В Казинку вновь приехали специалисты. Нашли порыв, устранили. Однако, воды как не было, так и нет до сих пор.

Глава сельского поселения уверяет, что делает все возможное для решения проблемы. Он и жители постоянно отправляют заявки в Липецкоблводоканал. Недавно чистили водонапорную башню, но и это не помогло. Вода в сооружениях есть, а в домах сельчан нет. В этот вторник, 9 марта, к Юрию Пашкову должен приехать начальник Тербунского комплекса Липецкоблводоканала, чтобы обсудить дальнейший план действий.

- В прошлом году в прокуратуру Терубнского района обратились жительницы села Казинки, - сообщила старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - В конце февраля 2021 года по фактам перебоев с водой у жителей улицы Молодежная провели проверку. В адрес ОГУП "Липецкоблводоканал" внесли представление. Завтра в Казинку должны приехать специалисты предприятия. Также в отношении начальника ОГУП "Липецкоблводоканал" комплекс "Тербунский" возбуждено дело об административном правонарушении - "Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами".

Как стало известно "КП-Липецк", износ водопровода в селе около 70-80%. До конца марта Липецкоблводоканал должен пояснить прокуратуре, какие меры примут для восстановлению водоснабжения. Если ответ не устроит орган, прокуратура может пойти с иском в суд. А пока по заявкам жителей Казинки незамедлительно организуют подвоз воды. Правда, по этому вопросу липчане не обращались. Воду они набирают в храме. С кем-то делятся соседи.