НЛМК внедрил цифровой сервис для повышения безопасности ремонтов

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НЛМК завершил пилотный проект по внедрению сервиса выдачи нарядов-допусков (разрешений на производство работ повышенной опасности) в электронном формате. Цифровое решение позволило сократить время на оформление разрешений, исключить ошибки при их составлении и повысить контроль за безопасностью работ.

Сервис «Электронный наряд-допуск» внедрили в цехе горячего проката и цехе по ремонту прокатного оборудования для более чем ста сотрудников. Они получили электронные планшеты, прошли обучение и стали первыми в компании пользователями сервиса.

Теперь сотрудникам не нужно согласовывать разрешения на допуск к опасным работам в бумажном виде. Информация о необходимых мероприятиях по охране труда, которые нужно провести до начала работы, передается всем участникам процесса через планшет. После их выполнения сервис рассылает уведомления организаторам работ и специалистам по охране труда, а исполнитель получает электронный допуск и может приступать непосредственно к работам.

«Сервис помогает нашим сотрудникам избежать ошибки при оформлении разрешений на производство работ повышенной опасности, которые могут привести к происшествиям на производстве. Автоматизируя процесс, мы избавляемся от бумажного документооборота ускоряем согласование документов. Теперь мы больше времени уделяем контролю обеспечения безопасности работ и исключаем формальный подход при организации мероприятий по охране труда, это помогает нам снизить травматизм», - прокомментировал директор по охране труда НЛМК Павел Захаров.

В 2021 году сервис планируется внедрить во всех подразделениях комбината.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.