Экологичная тара от НЛМК

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, впервые в истории международного торгового судоходства начала применять для транспортировки стальных заготовок полимерные материалы вместо деревянной тары. Новая схема транспортировки позволяет ежегодно экономить больше 100 млн рублей и 13 тыс. кубометров древесины.

Ранее при морских перевозках для крепления металла на судне применяли деревянный брус. Ежегодно на эти цели шло порядка 13 тыс. кубометров древесины - это почти три железнодорожных состава. Новая схема транспортировки позволяет вместо бруса многократно использовать крепеж из специальных полимерных материалов.

Теперь для морских перевозок партии металла требуется в 20 раз меньше древесины. Одновременно отпадает необходимость утилизации использованной древесины и стимулируется спрос на переработку в полимерный материал бытового пластикового мусора. На производство нового крепежа для транспортировки партии в 5 000 тонн слябов требуется 50 000 полуторалитровых пластиковых бутылок. За счет удобства эксплуатации нового крепежа также выросла скорость операций по погрузке стальных заготовок на судно.

Новая схема транспортировки теперь постоянно используется на маршруте Калининград – Фредериксверк (Дания). Технология будет масштабирована внутри цепочки поставок Группы НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.