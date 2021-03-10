В текущем году Липецкэнерго проверит тепловизором порядка 960 км ЛЭП

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В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнергоприступили» к тепловизионному контролю оборудования подстанций (ПС) 35-110 кВ, ключевых воздушных линий (ВЛ) электропередачи и трансформаторных подстанций (ТП) 0,4-10 кВ.

В ходе ремонтной кампании 2021 года планируются обследовать 48 линий электропередачи 35-110 кВ, 128 ПС 35-110 кВ, 843 ТП 10-0,4 кВ. Своевременное выявление и устранение дефектов поможет повысить надежность работы электрооборудования, эффективно спланировать сроки и объемы дальнейших ремонтов, повысить надежность энергоснабжения потребителей 18 районов Липецкой области.

Тепловизионное обследование является одним из самых современных и эффективных методов диагностики состояния линий, при котором диагностика проводится без отключения и вывода оборудования из работы, что позволяет не приостанавливать энергоснабжение потребителей.

С помощью тепловизоров формируется текущая тепловая картина оборудования в инфракрасном диапазоне волн электромагнитного спектра, на которой выявляются горячие точки и определяется степень их развития. После выполнения необходимых ремонтных работ проводится повторное тепловизионное обследование, подтверждающее эффективность восстановительных мероприятий.

Диагностика состояния ЛЭП с использованием тепловизоров проводится в Липецкэнерго на регулярной основе в соответствии с разработанными графиками.

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Фото предоставлено Липецкэнерго