Команда Елецкого РЭС отличилась в региональной Зимней Спартакиаде

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Команда Елецкого района электрических сетей (РЭС) пополнила копилку спортивных достижений филиала «Россети Центр Липецкэнерго» еще несколькими победами в региональном этапе Зимней Спартакиады. Мероприятие, в котором приняли участие 22 команды, представляющие сельские поселения и организации района, состоялось на территории археологического парка «Аргамач» Елецкого района. Целью соревнований традиционно стало привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

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Представители Елецкого РЭС продемонстрировали высокие результаты в силовой и лыжной эстафетах, а также в метании на дальность. В соревнованиях по поднятию гири 1 место завоевал 22-летний электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда службы линий электропередач Роман Диль. В метании на дальность у елецких энергетиков сразу 2 серебряные медали. Их обладателями стали мастер бригады по эксплуатации ТП и РП № 2 Дмитрий Иванников и инженер 2 категории отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Евгения Марахова. Отличилась команда Елецкого РЭС и в массовом забеге «Лыжня России 2021», в котором 5 место среди женщин заняла Евгения Марахова – активная участница соревнований, победы в которых составляют спортивную гордость Липецкэнерго.

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В семейной эстафете команду достойно представила семья мастера бригады по реализации дополнительных сервисов № 2 Владимира Володина, своим примером продемонстрировавшая утверждение, что «спорт становится средством воспитания тогда, когда он любимое занятие каждого».

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Фото предоставлено Липецкэнерго