Сергей Кутенев: «За 2020 год россиян стало меньше на 500 тысяч человек»

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В России все активнее намечается тенденция к снижению численности населения. С каждым годом россиян становится все меньше, несмотря на многочисленные попытки поднять рождаемость за счет господдержки.

Однако ситуация продолжает оставаться крайне сложной и неоднозначной. Чем это грозит стране? И что спасет Россию от вымирания? Эти и другие вопросы мы обсудили с депутатом Орловского горсовета, промышленником и председателем попечительского Совета НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» Сергеем Кутеневым.

ОСУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА И НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Зачастую красивая картинка, на которой изображена многодетная семья, сильно отличается от реальности. В жизни супругов, решивших создать большую семью, рано или поздно появляются люди с язвительным вопросом: «Куда столько нарожали?».

- Многодетность уже давно не в моде и в последние десятилетия воспринимается как нечто исключительное, а порой и странное. Как вы думаете, почему так складывается ситуация?

- Если раньше у девушек главной задачей было создать большую крепкую семью, то в последние десятилетия приоритеты расставлены иначе. Многие из них уходят с головой в построение карьеры, а прежние семейные ценности остаются на втором плане. Да и мужчины все чаще боятся брать на себя ответственность, хотят пожить для себя.

- А как же финансовые проблемы? Многие говорят, что боятся создавать семьи и рожать детей, потому что нет денег.

- Конечно, материальная составляющая значит многое. В России молодые семьи боятся столкнуться с финансовыми трудностями после рождения детей. Однако мнение о том, что количество детей в семье зависит от благосостояния, в корне неверно. Сегодня растет количество семей, где нет проблем с доходом, но которые не хотят завести еще одного ребенка. Это хорошо заметно в странах Европы. Например, в Германии и Швейцарии коэффициент рождаемости находится на уровне 1,5. Материальная поддержка, безусловно, важна. Однако только этого мало.

- Значит причина снижения рождаемости в изменении личных приоритетов?

- Конечно проблема это комплексная, но и изменение общественных ценностей нельзя снимать со счетов. Еще совсем недавно в России было абсолютно нормальным, когда в семье воспитывалось не менее шести-семи ребятишек. И никто не задавался вопросом – стоит или не стоит рожать. При этом жизнь не была легче и богаче.

РЕКОРДНЫЙ СПАД ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

2020 год выдался для России очень непростым. По данным Росстата, за год численность населения страны сократилось более, чем на 500 тысяч человек. Это рекордный спад за последние 15 лет.

- Показатели рождаемости в нашей стране продолжают падать?

- Да. По данным Росстат на протяжении последних лет ежегодно детей рождается меньше, чем умирает жителей нашей страны. На сегодняшний день мы имеем очень низкий суммарный коэффициент рождаемости. По некоторым данным за прошлый год он снизился до 1,48.

- Чем это опасно?

- При таких показателях становится невозможным даже простое воспроизведение населения России. Прирост миграционных потоков не может решить проблему. Я считаю, что главенствующую роль в построении общества и государства в целом играет семья. Если государственная политика не направлена на укрепление института семьи в ее традиционной форме, то государство обречено на внутренний и внешний кризис. Если в государстве не преобладает крепкая и устойчивая семья, как ячейка общества, то необходимо незамедлительно начать работать в данном направлении.

- А что тогда поможет ее решить?

- Ситуация может исправиться, если в течение многих лет коэффициент рождаемости достигнет 2,1, то есть на одну женщину будет приходиться в среднем не менее двух детей. Только тогда численность населения России не будет убывать.

Сейчас правительство нашей страны предпринимает все меры для поддержки семей с детьми: увеличило единовременную выплату на рождение детей, производило выплаты на детей в период пандемии, осуществляет строительство новых современных детских садов.

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ МАМ

Сергей Кутенев и участницы проекта «МногоМамаОрел»

- Сергей Николаевич, в 2020 году вы стали учредителем некоммерческой организации «Социально-культурный фонд развития и инноваций». Одним из приоритетных направлений работы фонда стала программа «Крепкая семья — сильная Россия». Как она помогает семьям?

- НКО «Социально-культурный фонд развития и инноваций» была создана около семи месяцев назад, но список реализованных проектов, уже немалый. Это и помощь специализированному детскому дому, и оказание помощи приюту для животных, и сбор средств на реабилитацию больных малышей.

Наш фонд оказывает активную поддержку институту семьи, ведь укрепление семьи – это путь к повышению демографии в регионах и укреплению страны.

- Чему посвящен проект фонда «МногоМамаОрел»?

- Сегодня как никогда важно популяризировать и поддерживать традиционные семейные ценности и наш фонд работает в данном направлении. Задача проекта «МногоМамаОрел» - это не только поддержать федеральный проект «Демография», но и продемонстрировать жителям города Орла, что можно быть одновременно и хорошей мамой, и успешной женщиной.

В проекте приняли участие шесть орловчанок, имеющих трех и более детей. Все они показали, что дети – это не помеха для самореализации в любимом деле.

- Вы не так давно связали себя узами брака. Мечтаете о большой семье?

- Конечно!

ИСТОРИЯ СЕМЬИ МОХОВЫХ И «МНОГО МАМА ОРЕЛ»

Галина Мохова и ее дочери

Одной из участниц проекта «МногоМамаОрел», созданного НКО «Социально-культурный фонд развития и инноваций», стала Галина Мохова.

Мама большого семейства — предприниматель, владелец модного орловского магазина. Она с мужем всегда хотела иметь много детей. Когда две дочери выросли, супруги взяли из детских домов еще двух девочек. Сначала удочерили шестилетнюю малышку из Красноярска, девочка уже два года живет в семье Моховых.

- В передаче «Пока все дома» мы увидели 12-летнюю девочку из Иркутска, которая очень хотела обрести семью. Когда ей было пять лет, ее маму лишили родительских прав, а ребенка отдали в приют. Ее удочерила семья, в которой она прожила пять лет, но потом из-за болезни новой мамы ребенка снова пришлось вернуть в детский дом, - рассказывает Галина Мохова.

Судьба девочки настолько поразила Галину, что она ни минуту не задумывалась. Ведь если есть желание и возможность, как можно пройти мимо? С июля прошлого года девочка, на долю которой к 12 годам выпало так много испытаний, наконец, обрела настоящую семью, в которой ее любят и заботятся о ней.

Уникальна ли эта история? В частном да, в целом — нет. Эта история семьи, в которой главной ценностью являются дети. Сложно ли семье Моховых? Конечно, сложно, ведь один бизнес занимает много времени и сил, а надо успеть дать приемным дочерям то, чего так не хватало им в детских домах.

Но Галина знает, что важнее детей в жизни нет ничего. Их история не уникальна, но она достойна уважения и восхищения.

- Надеюсь, что таких прекрасных семей в нашей стране с каждым годом будет все больше и больше! – говорит Сергей Кутенев.