Власти Липецка хотят привлечь туристов с помощью "зеленого ядра"

Александр Гендельсман считает, что Липецк развивается в верном направлении Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк хотят сделать привлекательнее для туристов. Вопросы, касающиеся развития потенциала города мэр Евгения Уваркина обсудила с советником по туризму руководителя аналитического центра при Правительстве РФ Александром Гендельсманом.

Глава города рассказала о так называемом "зеленом ядре" Липецка - реке Воронеж и ее берегах. Здесь планируют создать единое пространство, где липчане и гости города смогут активно отдыхать, гулять, заниматься спортом, оздоравливаться, участвовать в фестивалях.

Часть "зеленого ядра" преобразили в прошлом году. Речь идет о реконструкции Центрального пляжа, части Нижнего парка и фестивальной зоны. Также власти хотят обновить зоопарк - расширить его, заменить вольеры. Еще в планах построить гребной центр на левом берегу реки, возвести площадки для концертов и фестивалей на Зеленом острове, обустроить спортплощадки между городским пляжем и Набережной, создать современную зону аттракционов в Нижнем парке. Каждый уголок "зеленого ядра" должен соединить единый пешеходный маршрут.

Советнику по туризму показали Липецкий санаторий. В настоящее время он нуждается в модернизации. Планы по его развитию и включению в часть формирующегося туристического кластера уже есть.

Александр Гендельсман обратил внимание, что необходимо развивать и гостиничный бизнес. Он считает, что у Липецка невероятный туристический потенциал. И отметил - город развивается в верном направлении. Осталось только уделить внимание нюансам и все задуманное грамотно воплотить в жизнь.