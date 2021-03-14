Масленица 2021 в Липецке: дети закидали снежками коронавирус, а взрослые напилили дров

Масленица 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В это воскресенье, 14 марта, липчане празднуют широкую Масленицу. Мероприятия в честь проводов русской зимы прошли во всех парках и на площадках в микрорайонах Липецка. Поедание блинов, забавные конкурсы, праздничный столб и сжигание чучела - развлекательная программа удалась на славу.

Масленица 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Так, в парке Металлургов с 11 утра звучали задорные песни. Рядом с чучелом Зимы, которые установили на холме, выступили творческие коллективы города. Замерзать никто и не думал - гости танцевали и подпевали артистам.

С холодом также помогали бороться конкурсы. Дети закидывали снежками вирус зеленого цвета. Его распечатали на полотне и развернули, как мишень. Взрослые наперегонки катали колесо. А в одном из состязаний липчане орудовали пилой - нужно было с помощью инструмента распилить кусок дерева.

Масленица 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Масленица 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Масленица 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот раз мужчины с легкостью покорили масленичный столб. Кто-то за считанные секунды оказывался наверху. Другим понадобилось чуть больше времени и сил, чтобы достичь цели. Победителям вручили призы - сертификаты в кафе и магазины города. Одному из участников достался купон на скидку в бутик женского белья. Самому удачливому - мультиварка. Кстати, все участники обязательно надевали маску.

Масленица 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Масленица 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Практически невыполнимым заданием оказалось купить шашлык. Очередь к единственной палатке с мясным угощением развернулась на более чем 10 метров. Но липчан это не напугало. Желание перекусить сочным шашлыком оказалось сильнее.

Масленица 2021 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Кульминация гуляний - сжигание "Зимы". Яркое чучело высотой несколько метров возвышалось над пришедшими. Сначала возле фигуры зажгли фейерверки-фонтаны. Затем под восторженные возгласы липчан полыхнула сама "Зима".