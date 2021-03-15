«Стальное дерево» помогает бороться с наркозависимостью среди молодежи

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В Липецком областном наркологическом диспансере подвели итоги второго этапа проекта «Здоровая молодежь - будущее России» по предупреждению развития наркозависимости среди молодых липчан. В рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие» удалось создать при диспансере онлайн-школу по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ.

Инициатором проекта стал врач наркодиспансера Валерий Вантей. Он с коллегами на средства гранта оборудовал студию для создания обучающего видеоконтента и профилактических видеороликов. В рамках проекта был организован общегородской видеоконкурс среди липецкой молодежи по продвижению здорового образа жизни.

«Программа «Стальное дерево» помогает неравнодушным людям решать социально значимые проблемы. Одна из них - употребление подростками психоактивных веществ, что приводит к быстрой деградации, потери обучаемости, росту правонарушений. Эффективная профилактика с применением современных онлайн-технологий помогут спасти жизни тех, кто едва ступил на этот опасный путь», - прокомментировала директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Фрай.

В презентации второго этапа проекта участвовали представители управления здравоохранения региона, фонда «Милосердие, а также врачи и химики-эксперты. Участникам мероприятия продемонстрировали современные технологии для раннего выявления наркологических расстройств среди подростков и опыт внедрения дистанционных систем профилактической работы.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 21 проект программы. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.