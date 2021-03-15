В Липецке появится плоский фонтан со световой проекцией

Проект площади у спорткомплекса "Звездный" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчанам, как будет выглядеть фонтан у «Звездного». Напомним, голосование по проектам площади проходило на портале «Открытый Липецк» и в Instagram. Больше половины пользователей выбрали космический стиль оформления площади от воронежских архитекторов.

Главным объектом площади станет плоский «сухой» фонтан. В основание фонтана вмонтируют световую проекцию. Подсветку установят после того, как проложат под землей все необходимое для фонтана оборудование, включая насосы и резервуар для воды.

Сам фонтан будет выбиваться из плитки, все каналы и технические отверстия проложат под поверхностью так, чтобы их не было видно, но в то же время вода не растекалась по площади, а уходила в резервуар под плиткой, фильтровалась и подавалась обратно в систему. Зимой фонтан будет превращаться в каток, поэтому там предстоит проложить еще ледовое оборудование, морозильные установки и трубы для хладогена. Как сообщили в пресс-службе мэрии, фонтан обойдется около 160 млн. рублей, все расходы берут на себя инвесторы.

Обустройство самой площади обойдется в 86 млн рублей – это уже по федеральным проектам, сейчас по ним уже проводят торги. Подрядчикам предстоит обустроить сену, обновить площадку перед спорткомплексом, включая ступеньки и покрытие. На отдельных торгах выберут того, кто стилизует фасад «Звездного». Также нужно уложить новое покрытие, установить планеты и другие арт-объекты, заменить освещение, высадить растения и наладить видеонаблюдение. Вся площадь должна преобразиться уже осенью 2021 года.