Липецкэнерго обеспечило энергией спортивно-оздоровительный комплекс в Долгоруково

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Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» предоставил 0,08 мВт мощности спортивно-оздоровительному комплексу «Олимп» в районном центре Долгоруковского района, возведенном в рамках нацпроекта «Демография».

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты филиала построили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, протянули провода воздушных линий 0,4 и 10 кВ до энергопринимающих устройств потребителя. Все необходимые работы по техприсоединению комплекса к сетям Липецкэнерго были выполнены энергетиками в рекордно-короткие сроки в связи с социальной значимостью объекта.

Введение в эксплуатацию «Олимпа» будет способствовать дальнейшему развитию физической культуры и спорта в муниципалитете.

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Фото предоставлено Липецкэнерго