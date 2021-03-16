«Открытие»: россияне ждут рост цен, но не ставок по кредитам

По мнению 19% - сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, выясняя отношение респондентов к кредитам и ценам на товары и услуги.

Выяснилось, что ипотечный кредит собираются брать 9% опрошенных, автокредит - 8%, потребительский кредит - 10%. При этом ипотеку недавно взяли 8%, автокредит - 3%, потребительский кредит - 8% опрошенных.

Однако 85% не готовы платить по кредиту более 15 тысяч рублей в месяц. 46% опрошенных считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 39% готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей каждый месяц, 10% от 15 до 25 тысяч рублей. Только 1% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.