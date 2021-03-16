В феврале в Липецке и области на 7% подорожали яйца

В Липецке подорожали яйца Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкстат опубликовал данные о потребительских ценах в феврале 2021 года. Так, цены на продовольственные товары в Липецкой области в прошлом месяце выросли на 1,5%. Яйца подорожали на 7%, мясо птицы и мука - на 4%, маргарин и молоко - на 3%. На 2% поднялись цены на макаронные изделия, кофе, мясо животных. На 1% увеличилась стоимость кондитерских изделий.

На 17% подорожали овощи. Фрукты и цитрусовые - на 1%. При этом апельсины подешевели на 13%, а лимоны - на 8%. На 3% упали цены на сахар. На 2% - орехи, столовую свеклу, свежие грибы.

На конец февраля стоимость минимального набора продуктов питания в регионе составила 4 063 рубля. В конце января этот показатель был на 1,8% меньше. А в начале года - на 3,4%.

Цены на непродовольственные товары в феврале увеличились на 0,4%. На 4% подорожали товары садоводства. На сигареты, перевязочные материалы, металлическую посуду, кроссовки, велосипеды и мотоциклы - на 2-3%. На 0,5-1% выросли цены на чулки и носки, мужскую и домашнюю обувь, газовое моторное топливо, мебель, легковые автомобили, моющие средства, спички.

На 3% подешевели миксеры и блендеры. Стоимость микроволновок и плит, сухих кормов, флешек, планшетных компьютеров и телефонов упала на 1-2%.

Цены и тарифы на услуги поднялись на 0,1%. Подорожали страховка, проезд в поездах дальнего следования, прием ветеринара, билет в экономклассе самолета, ремонт и техобслуживание машин - на 1-3%. Работа парикмахеров, медицинские и экскурсионные услуги выросли в цене на 0,5-1%.