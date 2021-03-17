«Открытие»: начата рекламная кампания в поддержку акции для предпринимателей

В рекламной кампании участвует амбассадор банка, музыкант и бизнесмен Баста (Василий Вакуленко).

Клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» - это главные участники акции. В течение шести месяцев предприниматели могут не вносить абонентскую плату за пакет, не платить за обслуживание счета, также обнуляются комиссии за внешние платежи в ДБО в адрес ЮЛ и ИП.

Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» поясняет:

- С помощью акции «Тест-драйв» мы рассчитываем привлечь в банк новых клиентов, в том числе компании малого бизнеса из сферы услуг, питания и электронной торговли. «Открытие» продолжает совершенствовать свои сервисы и готов предоставить бизнесу выгодные условия при высоком качестве обслуживания.

Для подключения акции в заявке на открытие счета необходимо выбрать «Тест драйв». После окончания ее действия комиссия начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца. Подробности – на сайте банка.

Что касается рекламной кампании, то она продлится до 25 апреля и будет проведена в интернете с помощью баннеров и видеороликов.