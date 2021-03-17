Новолипецкий комбинат направил на социальные программы в регионе около 3,4 млрд рублей

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В 2020 году НЛМК направил около 3,4 млрд рублей на социальные программы для жителей региона и сотрудников предприятия. Основные направления финансирования – мероприятия по противодействию распространения COVID-19, в том числе, поддержка жителей региона, сотрудников предприятия и ветеранов в период пандемии, оздоровление работников и многое другое.

В клиники Липецкой области было безвозмездно передано лекарство, оборудование и средства защиты на сумму около 400 млн рублей. С начала пандемии 13 региональных и муниципальных медицинских учреждений Липецкой области получили 58 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, около 170 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами, лекарства, оборудование для четырех ПЦР-лабораторий. На случай возникновения потребности в обсерваторах были отремонтированы корпоративные санатории.

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Почти 477 млн рублей направлено на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей, в том числе тестирование работников на COVID-19 и оплату дополнительного медицинского страхования. В течение года оздоровление прошли более 1800 работников предприятия, которые отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Парус», санаториях Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. Дети заводчан получали путевки в летние оздоровительные лагеря.

Затраты предприятия на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий составили более 104 млн рублей. В условиях пандемии они были переведены в онлайн формат. На организацию горячего питания и спецпитания работников было выделено около 190 млн рублей. На территории комбината стартовала программа реновации спортивных залов, цеховых столовых и комнат приема пищи.

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Выплаты компании по мероприятиям коллективного договора составили более 1 млрд. рублей. Сотрудники получали единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

В 2020 году комбинат направил на благотворительную деятельность более 800 млн рублей. Традиционную поддержку получили проекты в сфере образования, культуры и спорта, развития общественных пространств. Объем финансирования социальных проектов для ветеранов НЛМК составил 52 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия.

Важным направлением социальной политики стало дальнейшее развитие корпоративного волонтерства. В рамках корпоративной акции «Мы рядом» при помощи корпоративных волонтеров комбината было передано ветеранам предприятия более 8 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от НЛМК получили около 17 тысяч липчан.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.