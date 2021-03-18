«Открытие»: уникальные системы для работы с бизнесом

Новая платформа автоматизировала работу выездных сотрудников департамента корпоративных продаж банка. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Банк внедрил в работу комплексное решение MLead российской компании-разработчика Marketing Logic. Оно состоит из 5 основных блоков: базы данных, мобильного приложения, отчётности, модуля оптимизаций и геоплатформы. Сервис охватывает процесс взаимодействия с компаниями от работы с базой до заключения договора - ставит и контролирует задачи, предлагает оптимальные маршруты встреч, отправляет необходимую информацию клиентам и готовит отчёты.

- При выборе технологической платформы мы ориентировались на удобство пользования для наших сотрудников, а также на скорость разработки и экономический эффект от внедрения. Реализованное решение уже позволяет экономить до 20% рабочего времени наших специалистов, - поясняет старший вице-президент, директор департамента корпоративных продаж ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дмитрий Криштопа.

Систему можно использовать в ручном режиме или полностью автоматизировать этот блок работ для определения эффективной нагрузки на каждого сотрудника.

Отправляясь на встречи, сотрудники банка получают через приложение MLead задачи, содержащие максимально подробную информацию. Для оптимизации времени алгоритм подбирает наиболее короткий маршрут, при этом геопозиция сотрудника уточняется во время совершаемых звонков. Каждый этап маркируется и связывается с блоком отчётности. После выполнения одной задачи, сотрудник получает новую.