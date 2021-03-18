Команда базового вуза НЛМК вышла в финал международного инженерного чемпионата

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Команда ЛГТУ, базового учебного заведения Новолипецкого металлургического комбината, стала финалистом высшей лиги международного чемпионата «Metal Cup» по решению инженерных кейсов.

В мае липецкая команда будет соревноваться с представителями ведущих вузов страны, в том числе НИТУ "МИСиС", Санкт-Петербургского политехнического университета и Кузбасского государственного технического университета. Финал пройдет в Екатеринбурге в очном формате.

Финалистов определили в рамках отборочного этапа корпоративного студенческого чемпионата «РазРеши-2021». Его участниками стали студенты 32 образовательных организаций из 19 городов России в возрасте от 16 до 30 лет. Они решали кейс, который требовал оценить реальную производственную ситуацию и предложить наиболее эффективное решение поставленной задачи.

Работу команд на отборочном этапе сопровождали наставники от НЛМК. Экспертная комиссия из представителей комбината и преподавателей учебных заведений оценивала результаты команд по итогам онлайн-презентаций.

Metal Cup - международный студенческий чемпионат по решению инженерных кейсов. Он нацелен на поддержку талантливой молодежи, создание условий для профессионального развития, адаптации студентов к профессиональной деятельности. С 2015 года его участниками стали более 8000 участников из 15 стран мира, которые разработали более 1000 проектных решений ключевых отраслевых задач.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.