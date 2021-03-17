Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область

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На территории производственной базы РЭС Игорь Маковский проверил условия работы сотрудников, состояние автомобильной и специальной техники, аварийный запас материалов и оборудования. В ходе общения с руководством РЭС и «Тулэнерго» руководитель энергокомпаний дал конкретные поручения по безусловному приведению в нормативное состояние объектов электросетевого хозяйства в зоне ответственности филиала. Особое внимание он уделил повышению надежности энергоснабжения социально-значимых учреждений и предприятий.

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В 2021 году в регионе будет отремонтировано более 3900 километров линий электропередачи всех уровней напряжения, 1251 трансформаторная подстанция 6-10 кВ, а также заменено 2415 опор 0,4-110 кВ. Кроме того, будет введено в эксплуатацию 424 километра новых линий электропередачи различных уровней напряжения и 40 мегавольт-ампер трансформаторной мощности.

«Надежность энергоснабжения – ключевой критерий оценки нашей деятельности населением региона. Реализуемые энергетиками мероприятия позволят снизить количество технологических нарушений в сетях и повысить комфорт жителей Тульской области», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго