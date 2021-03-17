Липецкэнерго готовится к весеннему паводку

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В целях обеспечения надежной и безаварийной работы электросетевого комплекса в период прохождения паводкового периода в филиале «Россети Центр Липецкэнерго» выполняется комплекс специальных мероприятий. Реализуемые меры направлены на предупреждение и ликвидацию возможных технологических нарушений в электросетях, вызванных таянием снега и разливом рек.

В филиале создана специальная комиссия, координирующая работу по подготовке к весеннему половодью. Организовано взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России по Липецкой области и местными органами власти с целью получения прогнозной и оперативной информации о погодных условиях.

Обеспечена готовность персонала и техники к аварийно-восстановительным работам. Для ликвидации возможных повреждений в электрических сетях сформирован резерв материалов. В случае возникновения аварийных ситуаций по причине паводка подготовлены передвижные резервные источники питания для обеспечения временного электроснабжения социально значимых потребителей.

На особом контроле энергетиков энергообъекты, подверженные наибольшему риску возможного подтопления, наблюдаемого за последние три года. На территории ответственности филиала 1 такой объект, расположенный в непосредственной близости от реки Ягодная Ряса в Чаплыгинском районе.

Липецкэнерго предупреждает: в связи с приближением весеннего паводка возникает вероятность подтопления объектов электроэнергетики (линии электропередачи (ЛЭП), подстанции, трансформаторные подстанции), что приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током при приближении к ним (уменьшение габаритных расстояний до проводов ЛЭП при использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком). Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности. Запрещено приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам ЛЭП, на расстояние ближе 25 м; двигаться по водоемам (в том числе образованным паводковыми водами) в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей менее 5 м; проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с энергокомпанией.

О замеченных повреждениях линий электропередачи необходимо незамедлительно сообщать по телефону единого Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 или в районы электрических сетей по месту нахождения энергообъекта.

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Фото предоставлено Липецкэнерго