"Невозможно дышать": зловонный котлован отравляет воздух в селе под Липецком

Под Липецком жители села пожаловались на слив отходов Фото: принтскрин видео.

Жители Становлянского района Липецкой области забили тревогу. В соцсетях опубликовали видео - в огромную яму сливают жидкость темного цвета. Судя по ролику, рядом расположены жилые дома. Автор видео утверждает, что на улице Молодежная села Становое сливают химикаты.

По словам местной жительницы Юлии, котлован появился на территории бывшей организации ДПМКа. И туда ежедневно сливают некие массы. Они ужасно воняют. А рядом живут и старики, и дети.

- Яму таких размеров вырыли около 3х месяцев назад, - поделилась женщина с "КП-Липецк". - А так они уже год туда понемногу что-то сливают. От этого невозможно дышать. Запах едкий, как будто кислота. А у нас огороды. Боимся представить, что будет когда потеплеет и все начнёт таять.

Как сообщила "КП-Липецк" старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева, Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. К ней также привлекли органы экологического контроля. Кроме того, проверку проводит прокуратура Становлянского района.