Липчане смогут посмотреть «солнечную» фотовыставку

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Фотовыставка «Солнечный мир наших детей» откроется в Липецке в Международный день человека с синдромом Дауна. Экспозиция начнёт свою работу в 12:00 в ТРЦ «Европа» на улице Советской. Цель проекта – продемонстрировать, что люди с подобной особенностью имеют в обществе равные права в реализации своих возможностей.

По словам организаторов, одна из самых больших проблем в обществе – недостаточное информирование о людях с синдромом Дауна. Родители «солнечных детей» вынуждены каждый день бороться за их достойное существование и будущее, преодолевая огромное сопротивление и непринятие. В центре внимания фотопроекта – подопечные общественной организации «Солнечный мир», занимающейся проблемами людей с синдромом Дауна, формирующей комфортную и безопасную среду для этих детей. Фотографам удалось поймать самые яркие, неподдельные, добрые эмоции «солнечных» ребят, которым помогали собаки – друзья человека. Выставка будет работать до конца апреля.

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«Совместно с благотворительными организациями мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку тем, кто в этом нуждается, – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов. – Надеюсь, что число благотворителей в Липецкой области будет расти. А те акции, которые проводятся в регионе, привлекут все больше неравнодушных липчан».

Деятельность «Солнечного мира» поддерживает большое количество партнёров, готовых внести вклад в развитие детей с синдромом Дауна, чтобы они росли в доверительной и благоприятной социальной среде общественных отношений, не чувствуя противоречий. В этом году уже стартовал один совместный инклюзивный проект с областной газетой «Золотой ключик», где дети «Солнечного мира» учатся взаимодействовать с обычными сверстниками на равных в форме развивающих мастер-классов и тематических встреч.

«Выставка поможет обратить внимание общества на подопечных общественной организации, на их искренние и открытые образы с любимыми четвероногими друзьями. На каждом фото есть личные данные детей и QR-код, который ведёт на реквизиты общественной организации «Солнечный мир», по нему можно перевести посильную финансовую помощь. Каждый желающий может стать благотворителем и внести свой вклад, главное – захотеть. Все вырученные средства пойдут на поддержку детей-«солнышек», – сообщила президент общественной организации «Солнечный мир» Лилия Педан.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.