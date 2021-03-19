НЛМК помогает липецким школьникам осваивать цифровые технологии

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При поддержке Новолипецкого металлургического комбината в липецком центре цифрового образования детей IT-CUBE представлены результаты уникальных проектов - виртуальной экскурсии по подразделениям НЛМК и VR-визуализация агрегата «печь-ковш». Школьники создали их для использования в профориентационной работе комбината, а также в корпоративных образовательных программах.

Две команды вместе с опытными наставниками центра и НЛМК почти год работали над проектами на базе регионального центра по обучению молодежи основам программирования.

Проект первой команды – это виртуальная экскурсия по НЛМК, она включает знакомство с доменной печью №5, станом 2000 цеха горячего проката и экологическим участком «Лебединое озеро». С помощью VR-очков любой желающий может виртуально посетить эти объекты. В программе предусмотрен аудиогид, который рассказывает о назначении каждого агрегата.

Вторая команда разработала проект – VR-визуализации одного из ключевых агрегатов в сталеплавильном производстве - «печь-ковш». Благодаря этому приложению все желающие могут познакомиться с профессией сталевара.

За работу команды проектов получили от НЛМК именные сертификаты на компьютерную технику.

В 2019 году НЛМК стал одним из организаторов открытия в регионе IT-CUBE и выделил 2,5 млн рублей на закупку компьютерного оборудования для аудиторий робототехники и класса администрирования. Специалисты различных подразделений НЛМК оказывают экспертную поддержку центру.

Благодаря поддержке на IT-площадке более 400 школьников от 7 до 17 лет получают возможность выбрать будущую профессию, связанную с информационными технологиями. Они смогут проводить научные исследования и проектирование по таким направлениям, как программирование на языках Python и Java, мобильная разработка, системное администрирование, работа с большими данными, инженерный и графический дизайн и др. Ранее учащиеся IT-CUBE уже разработали мобильное приложение «Навигатор НЛМК», которое позволяет школьникам и студентам больше узнать о компании и определиться с выбором будущей профессии.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.