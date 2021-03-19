«Ростелеком» подключил цифровые сервисы гостиничному комплексу в Липецкой области

Цифровой провайдер установил более 10 точек Wi-Fi со скоростью доступа в Сеть до 100 Мбит/с. Кроме того, для постояльцев 28 номеров первого корпуса гостиницы развернута услуга «Телевидение для гостиниц». Для организации сервисов провайдер задействовал собственную сеть передачи данных.

Рафаэль Арамаисович, директор ООО «Интерком»:

«Для нас главным критерием при выборе провайдера стали возможности интерактивного телевидения. Нам необходимо оперативно взаимодействовать с постояльцами и при этом сократить количество личных контактов. С этим прекрасно справится ТВ от “Ростелекома”. Провайдер предоставил выделенный телевизионный канал, где мы транслируем актуальную информацию для клиентов. В настоящее время у нас ведутся ремонтно-отделочные работы, после которых постояльцам будут доступны обновленные номера с цифровыми сервисами. Так, гости с помощью интерактивного ТВ смогут ознакомиться с услугами и ценами, вызвать клининг в номер, заказать еду или такси. Что еще немаловажно, доступна большая коллекция фильмов и сериалов, которые разнообразят досуг наших посетителей».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания имеет большой опыт подключения цифровых сервисов для гостиничных комплексов. Такая практика в Липецкой области растет, потому что главное в сфере обслуживания — комфорт постояльца. “Ростелеком” предлагает заказчикам услуги на базе волоконно-оптических линий связи, где основное преимущество — надежность. Теперь у клиентов отеля интернет и телевидение будут работать в любое время года и при любых метеоусловиях. Кроме того, всю информационную и техническую поддержку наши специалисты окажут в формате 24/7».

«Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» — специальное решение для сферы гостиничного бизнеса. Услуга работает через интернет, что обеспечивает надежный сигнал и высокое качество картинки. Весь контент телевидения лицензирован. Организовать ТВ-показ можно не только в номерах, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях отеля. Услуга легко интегрируется с системой управления гостиницей. Это позволяет централизованно управлять телевидением в едином интерфейсе.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте компаниии по телефону горячей линии 8 800 200 3000.

реклама Фото предоставлено «Ростелеком»