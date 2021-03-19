Аграрии Липецкой области обновили свои рекорды в 2020 году

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Один из главных показателей работы аграриев Липецкой области – объем валового производства сельхозпродукции в денежном выражении – по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 27 млрд рублей и превысил 162 млрд. Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) составил 106,6%.

Многие показатели в аграрном секторе Липецкой области в 2020 году выросли по сравнению с 2019-м. Прирост наблюдается как в животноводстве, так и в растениеводстве. При этом липецкие аграрии продемонстрировали одну из самых высоких урожайностей зерновых в России, намолотив в среднем 54,5 центнера с гектара. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур стал рекордным за всю историю Липецкой области и составил 4,3 млн тонн. Лидирует Липецкая область в стране и по объему производства овощей в зимних теплицах, в 2020-м собрано 149 тыс. тонн. Отличные результаты показывают переработчики.

И все же главное достижение агропромышленного комплекса региона – в заметном улучшении благосостояния селян. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве по итогам 2020 года достиг среднеобластного показателя – 36,8 тысячи рублей.

«Чтобы закрепить людей на селе, здесь создается современная, комфортная инфраструктура. Ремонтируются дороги, благоустраиваются набережные, парки и скверы, строятся жилье, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры, детские площадки и спортивные объекты, оказывается господдержка фермерским и крестьянским хозяйствам. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Планируем и в дальнейшем добиваться высоких результатов в социально-экономическом развитии, продолжая при этом заботиться, прежде всего, о благополучии жителей региона», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.